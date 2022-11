POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Heidelberg (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen, in Abwesenheit der Eigentümer, am Freitag den 11.11.2022, in der Zeit von 15.20 bis 17.30 Uhr, in ein im Sandwingert gelegenes Einfamilienhaus ein. Hier brachen der oder die Unbekannten die rückseitig gelegene Terrassentür auf und gelangten so in das Innere des Anwesens. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ...

