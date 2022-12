Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht - Fahrzeug flüchtig

Schifferstadt (ots)

Am heutigen frühen Morgen, zwischen 01:10 Uhr bis 01:20 Uhr, fuhr ein unbekannter Transporter die Iggelheimer Straße in Richtung Burgstraße. Hierbei überfuhr der Transporter eine Verkehrsinsel, beschädigte Verkehrsschilder und setzte seine Fahrt fort. Aufgrund der vor Ort sichergestellten Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem Transporter um einen Mercedes-Benz Sprinter gehandelt haben. Diesbezüglich laufen weitere Ermittlungen. Der Sachschaden an der Verkehrsinsel beträgt etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

