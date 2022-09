POL-GS: Sachbeschädigung an einer Wetterstation

Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht Am 06.09.2022, gegen 09:05 Uhr, kam es in der Straße "An den Teichen" in Seesen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten PKW VW. An diesem entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Ein entsprechendes ...

mehr