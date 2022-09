Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 07.09.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 06.09.2022, gegen 09:05 Uhr, kam es in der Straße "An den Teichen" in Seesen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten PKW VW. An diesem entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

i.A. Weidenfeller, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell