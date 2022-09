Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 06.09.2022

Goslar (ots)

-Raub im Einkaufsmarkt

Am 05.09.2022, gegen 20.40 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann einen Einkaufsmarkt in der Wiedelaher Str. in Vienenburg.

Dort begann er unvermittelt, im zum Tatzeitpunkt nicht besetzten Kassenbereich eine Kassenlade mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Eine 56-jährige Verkäuferin wurde bei dem Versuch, den maskierten Täter an der Flucht zu hindern, von diesem weggeschubst und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Der Mann entleerte den Inhalt der Kasse vor dem Markt und flüchtete anschließend mit einem vierstelligen Betrag in unbekannte Richtung.

Das zuständige 2. Fachkommissariat bittet Personen, die um die Tatzeit herum im Bereich Wiedelaher Str. tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321/3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

