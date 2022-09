Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PSt. Braunlage 0509.2022, 06.00 bis 13.00 Uhr

Goslar (ots)

Braunlage: Feuer im Wald gemacht (Zeugenaufruf) In der Zeit von Samstag, den 03.09.22, 20.00 Uhr bis Sonntag, den 04.09.22, 10.00 Uhr hatte eine Gruppe junger Männer auf dem Waldweg, der sich in der Verlängerung der Straße "Am Brandhai" befindet, ausgiebig gefeiert, ein Feuer im Wald angezündet, ein Zelt auf der angrenzenden Wiese unerlaubt aufgebaut und anschließend ihren Müll hinterlassen. Unter dem Müll befanden sich leere Bierdosen und Flaschen sowie zwei kaputte Luftmatratzen und anderer Unrat. Die Polizeistation Braunlage bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können sich unter der Tel.-Nr.: 05520/9326-0 zu melden. (A. Quast, POK)

