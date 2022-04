Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 25-Jährige behindert Polizeieinsatz und greift Bundespolizisten an

Bochum - Dortmund (ots)

Heute Morgen (3. April) störte eine junge Frau in der RE 1 am Bochumer Hauptbahnhof einen Polizeieinsatz. Als die Beamten die Frau einen Platzverweis erteilten, griff diese die Polizisten an.

Gegen 05:30 Uhr baten Bahnmitarbeiter in der RE 1 die Bundespolizei im Hauptbahnhof Bochum um Hilfe. Ein Reisender habe keinen Fahrschein vorweisen können und weigere sich den Zug zu verlassen. Im RE 1, der am Bahnsteig 6 eingefahren war, wollten die Einsatzkräfte den besagten Reisenden kontrollieren, als eine 25-Jährige die Maßnahme zu stören begann. Mehrmals äußerte die Frau, dass sie die Kontrolle des Mannes nicht zulassen werde. Als die Beamten der britischen Staatsbürgerin einen Platzverweis erteilten und sie nach mehrmaliger Aufforderung zur Seite schoben, griff diese die Bundespolizisten mit Tritten, Schlägen und Bissen an. Dabei wurde die eingeschaltete Bodycam der Einsatzkräfte beschädigt. Unter erheblicher Gegenwehr und einer Vielzahl an Beleidigungen, nahmen die Polizisten die Frau dann fest und verbrachten sie zunächst aus dem Zug zum Bahnsteig. Dabei solidarisierten sich mehrere junge Reisende mit der 25-Jährigen und begannen die Maßnahmen zu stören und zu filmen. Zusammen mit weiteren Bundespolizisten und Kräften der Polizei Bochum, gelang es dann Störer und Schaulustigen des Platzes zu verweisen und die aggressive Dortmunderin zur Wache zu bringen.

Dort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Frau mit fast 1,2 Promille alkoholisiert war.

Durch die Angriffe der Frau wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Ein junger Beamter musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Die Bundespolizei wird die Videoaufzeichnungen aus dem Zug auswerten und leitete ein Strafverfahren wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ein.

