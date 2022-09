Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Hochwertiges E-Bike gestohlen (06.09.2022)

Bild-Infos

Download

Rottweil (ots)

Einen Diebstahl begangen haben Unbekannte am Dienstag gegen 19 Uhr in der Zimmerner Straße. Diebe klauten ein mit einem Schloss gesichertes gelbes Mountainbike der Marke "Specialized Turbo Levo", das beim Haus Nummer 76 stand. Den Wert des E-Bikes bezifferte die Polizei mit über 5.000 Euro. Hinweise zu den Dieben erbittet die Polizei in Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell