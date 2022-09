Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf-Altoberndorf

Kreis Rottweil) Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall (06.09.2022)

Oberndorf (ots)

Bei einem Unfall verletzt hat sich ein Rollerfahrer am Dienstag gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 5563. Ein 18-jähriger fuhr mit seinem Peugeot Motorroller von der Kreisstraße an die Einmündung zur Landesstraße 424. Dabei achtete er auf den Verkehr auf der Landesstraße, übersah dabei aber, dass eine vor ihm fahrende 46-jährige Mercedes Fahrerin anhielt und fuhr auf. Dabei zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu. Er kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. An seinem Roller entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 1.000 Euro, am Mercedes in Höhe von etwa 5.000 Euro.

