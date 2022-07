Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Illegale Arbeit und illegalen Aufenthalt aufgedeckt Heilbronner Zöllner unterbinden Schwarzarbeit

Heilbronn (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Hauptzollamts Heilbronn

Beschäftigte der Schwarzarbeitsbekämpfungseinheit kontrollierten Anfang vergangener Woche einen Handwerksbetrieb in einer Landkreisgemeinde. Der Kontrolle vorausgegangen war ein an die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Heilbronn gerichteter anonymer Hinweis, dass in dem Betrieb Arbeitnehmer mit gefälschten EU-Ausweisdokumenten illegal arbeiten sollen.

Im Laufe der Maßnahme erhärtete sich dieser Verdacht, da sich die vier im Betrieb angestellten Personen mit gefälschten Identitätspapieren auswiesen. Tatsächlich hatten sich die georgischen Staatsangehörigen, zwei Frauen (28 und 31 Jahre alt) und zwei Männer (28 und 36 Jahre alt), mit gefälschten bulgarische ID-Karten auf eine Stellenausschreibung beworben und sich auf diese Weise unberechtigt Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt verschafft. Die gefälschten Ausweise des EU-Staates hatten sie illegal erworben.

Das zum Einsatz gekommene Dokumentenprüfgerät des Zolls förderte bei der Kontrolle der vorgelegten angeblichen bulgarischen ID-Karten Auffälligkeiten bzw. Fälschungshinweise zu Tage. "Dieses Dokumentenprüfgerät ermöglicht es uns verlässlich, Ausweisdokumente auf Echtheit zu überprüfen", so der Einsatzleiter der Maßnahme.

Gegen die vier Personen leiteten die Zollbeamtinnen und Zollbeamten vor Ort jeweils Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, der illegalen Einreise sowie des illegalen Aufenthalts ein. Die Einsatzkräfte des Zolls überstellten alle Personen dem zuständigen Polizeirevier. Zwischenzeitlich befinden diese sich in Untersuchungshaft, nachdem sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn dem Haftrichter vorgeführt wurden.

Ob und mit welchen möglichen strafrechtlichen Konsequenzen der Arbeitgeber zu rechnen hat, werden die weiteren Ermittlungen ergeben.

