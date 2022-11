POL-NI: Neuwertiges Pedelec gestohlen

Bückeburg (ots) - (ma) Auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße in Bückeburg haben vermutlich drei Kinder bzw. Jugendliche eine Papiermülltonne angezündet, die durch das Feuer zerstört wurde. Eine Anwohnerin bemerkte das Feuer am Dienstag gegen 18.30 Uhr, die mit einer weiteren Hausbewohnerin die brennende Tonne mit Wasser löschte. Ein Zeuge erklärte, dass er drei Jungen, geschätztes Alter 13-14 Jahre, in Richtung Bahnhof habe weglaufen sehen. ...

