POL-PDLD: Brand einer Feldfläche

Lingenfeld (ots) - Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen dem 09.08 und dem 10.08. in einem Blumengeschäft in der Schwegenheimer Straße in Lingenfeld. Diesmal scheiterten die Täter allerdings beim Versuch, die Terrassentür des Geschäfts aufzubrechen. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 500EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter ...

mehr