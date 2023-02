Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Verdacht des Drogeneinflusses

Bohmte (ots)

Im Goetheweg kontrollierte die Polizei am Freitag gegen 23:15 Uhr einen Pkw, an dessen Steuer ein 42-jähriger Mann aus Bohmte saß. Im Gespräch mit den Beamten gab der Mann an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem wurde der Konsum von Betäubungsmitteln eingeräumt. Ein Drogenvortest schlug gleich auf drei Substanzen positiv an. Im Krankenhaus Ostercappeln ließ die Polizei eine Blutprobe entnehmen. Gegen den Fahrzeughalter wurde ein separates Ermittlungsverfahren eröffnet, es besteht der Verdacht, dass er die Nutzung seines Pkw trotz der Kenntnis über die fehlende Fahrerlaubnis duldete.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell