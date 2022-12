Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Diebstahl von 50 Nordmann-Tannen am Rosenweg - Zeugen gesucht

Schwerte (ots)

Am Sonntagvormittag (18.12.2022) erhielt die Polizei Kenntnis, dass bereits in der Nacht zu Samstag (17.12.2022) durch bislang unbekannte Täter 50 Nordmann-Tannen vom Gelände der St. Christophorus-Kirche am Rosenweg entwendet worden seien.

Die Weihnachtsbäume wurden dort gelagert, weil sie für einen guten Zweck verkauft werden sollten. Der Abtransport dürfte mit einem Fahrzeug erfolgt sein.

Wer hat in der Nacht zu Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0.

