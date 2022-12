Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - drei Wohnungseinbrüche - Täter nutzten Abwesenheit der Bewohner

Selm (ots)

Unbekannte Täter drangen am Sonntag (18.12.2022), nach bisher vorliegenden Anzeigen, in drei Häuser in Selm ein.

In der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 19.30 Uhr hebelten die Einbrecher eine Balkontür an der Straße Langer Acker auf und gelangten dadurch in die Wohnung. Hier durchsuchten sie die Räume. Noch ist nicht bekannt, ob die Täter etwas erbeuteten.

An der gleichen Straße hebelten die Täter zwischen 17.35 Uhr und 19.20 Uhr ein Kellerfenster zu einem Wohnhaus auf. Anschließend durchsuchten sie auch hier mehrere Räume. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Täter Bargeld.

An der Landsberger Straße stiegen Einbrecher zwischen 14.30 Uhr und 19.45 Uhr in eine Doppelhaushälfte ein, nachdem sie im rückwärtigen Bereich ein Fenster aufgehebelt hatten. Auch hier durchsuchten die Täter mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen noch nicht vor.

Wer hat am Sonntag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der oben genannten Straßen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell