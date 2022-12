Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - zwei Wohnungseinbrüche - Bargeld, Schmuck und Parfüm entwendet

Schwerte (ots)

Unbekannte Einbrecher hebelten am Freitag (16.12.2022) zwischen 16.45 Uhr und 20.15 Uhr eine Haustür am Försterweg auf und gelangten so in das Wohnhaus. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und Parfüm.

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Freitagabend gegen 20 Uhr einen Einbruch in eine Obergeschosswohnung Am Derkmannsstück und informierte die Polizei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte kein Täter mehr in der Wohnung angetroffen werden. Die Einbrecher hatten sich auf den Balkon der Wohnung begeben und von dort ein Fenster aufgehebelt. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten durch ein weiteres Fenster. Angaben über mögliches Diebesgut liegen noch nicht vor.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02303 921 3320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell