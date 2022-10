Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 22-Jährigen am Bahnhof Emmerich

Kleve - Emmerich (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitagabend, 21. Oktober 2022 um 21:20 Uhr, am Bahnhof in Emmerich einen 22-jährigen Rumänen nach der Einreise aus den Niederlanden im Regionalexpress RE 19 verhaftet. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund den Reisenden mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl suchte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führte die Bundespolizei den Mann am Samstagmorgen dem Haftrichter am Amtsgericht Kleve vor.

