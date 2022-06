Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Krankenhausaufenthalt nach Faustschlag

Mutterstadt (ots)

Am 05.06.2022, gegen 23:30 Uhr, kam es in der Oggersheimer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Der 18-jährige Geschädigte bekam einen Faustschlag von dem 18-jährigen Verursacher in das Gesicht, sodass dieser einen Kieferbruch erlitt. Ursprünglich wollte der Geschädigte einen Streit zwischen dem Beschuldigten und einer weiteren Person schlichten. Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell