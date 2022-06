Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Betrugsversuche über Telefon

Schifferstadt (ots)

Am 06.06.2022 und am 07.06.2022 kam es bei mehreren Personen im verschiedenen Ortschaften im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Schifferstadt zu Anrufen von unbekannten Teilnehmern mit betrügerischer Absicht. Ein Anrufer gab vor ein Verwandter des Angerufenen zu sein und bat mit weinerlicher Stimme um Überweisung eines Geldbetrages zur Abwendung der vorgetragenen Notlage. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Hinterfragen Sie kritisch den Sachverhalt. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den

Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

- Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich. - Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind! - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell