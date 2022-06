POL-PDLU: 30-Jähriger wird auf offener Straße geschlagen und getreten

Speyer (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum von 05.06.2022, 04:00 Uhr bis 06.06.2022, 10:00 Uhr in einen Weinhandel in der Roßmarktstraße ein und entwendeten Bargeld. Der Wert des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Innenstadt, insbesondere in der Roßmarktstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der ...

