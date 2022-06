POL-PDLU: E-Scooter Fahrer nicht fahrtauglich und ohne Führerschein unterwegs

Böhl-Iggelheim (ots) - Durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin wurde am 06.06.2022, kurz nach 06:00 Uhr mitgeteilt, dass ein PKW-Fahrer von der Autobahn A61 kommend in Schlangenlinien in Richtung Böhl-Iggelheim unterwegs war. Bei dem 20-jährigen Fahrer des betreffenden PKW, welcher seine Fahrereigenschaft anfangs bestritt sich dann aber in Widersprüche verstrickte, konnte Alkohol in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,82 ...

