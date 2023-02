POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Georgsmarienhütte (ots) - Am Samstag gegen 13:50 Uhr befuhr eine 81-jährige Osnabrückerin die Bielefelder Straße in Richtung Hilter. Mit ihrem Opel Astra beabsichtigte die Dame nach links in die Straße Mündruper Heide abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Skoda Octavia einer Familie aus Georgsmarienhütte. Es kam zum Zusammenstoß, der Opel und der Skoda wurden jeweils erheblich an der Front ...

