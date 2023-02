Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Vier Leichtverletzte nach Abbiegeunfall

Georgsmarienhütte (ots)

Am Samstag gegen 13:50 Uhr befuhr eine 81-jährige Osnabrückerin die Bielefelder Straße in Richtung Hilter. Mit ihrem Opel Astra beabsichtigte die Dame nach links in die Straße Mündruper Heide abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Skoda Octavia einer Familie aus Georgsmarienhütte. Es kam zum Zusammenstoß, der Opel und der Skoda wurden jeweils erheblich an der Front beschädigt. Durch den Unfall wurde ein weiterer Pkw, der von der Straße Mündruper Heide auf die Bielefelder Straße einbiegen wollte, in Mitleidenschaft gezogen. Vier Personen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, die Unfallverursacherin erlitt Verletzungen an der Hand. Die Insassen des Skoda, ein 33-jähriger Mann, eine 26-jährige Frau und ein 1-jähriges Kind, wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel und der Skoda mussten abgeschleppt werden. Augenzeugen bestätigten den Unfallhergang.

