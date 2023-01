POL-BOR: Gronau - Einbruch in Tankstelle scheitert

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Lerchenweg; Tatzeit: 07.01.2023, 18.30 Uhr; In ein Wohnhaus einbrechen wollte ein Unbekannter am Samstag in Gescher. Der Täter hatte gegen 18.30 Uhr an einem Wintergarten eine Scheibe eingeschlagen, um in das Gebäude am Lerchenweg zu gelangen. Zeugen hatte den Vorgang beobachtet, was der Einbrecher bemerkte und flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in ...

