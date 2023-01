Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Borken (ots)

Tatorte: Borken-Gemen, Leetstegge und Coesfelder Straße;

Tatzeit: 07.01.2023, zwischen 17.00 Uhr und 21.25 Uhr;

In Borken-Gemen ist es zu mehreren Einbrüchen in geparkte Autos gekommen. Einer der beiden Tatorte liegt an der Leetstegge: Dort schlugen die Täter auf einem Parkplatz an zwei geparkten Wagen Seitenscheiben ein; sie erbeuteten unter anderem Papiere und Bargeld. Das Geschehen spielte sich zwischen 18.10 Uhr und 21.25 Uhr ab. Weitere gleichgelagerte Taten ereigneten sich an der Coesfelder Straße: Auch dort schlugen Unbekannte Seitenscheiben an zwei Autos ein - diese hatten auf einem Parkplatz an einem Sportgelände gestanden. Die Diebe gelangten in diesen Fällen ebenfalls an Bargeld sowie an ein Portemonnaie. Die Tatzeit lässt sich für diese beiden Fälle auf den Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 20.05 Uhr eingrenzen.

Das Kriminalkommissariat in Borken bittet unter Tel. (02861) 9000 um Hinweise. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihren Appell, keine Wertsachen im Wagen zurückzulassen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell