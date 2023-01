Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in mobilen Imbiss

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Werther Straße;

Tatzeit: zwischen 05.01.2023, 16.20 Uhr, und 06.01.2023, 07.50 Uhr;

In der Nacht zum Freitag sind Diebe in Bocholt gewaltsam in einen Imbisswagen eingedrungen. Die Täter erbeuteten mehrere Flaschen mit Erfrischungsgetränken. Das Geschehen spielte sich auf einem Kundenparkplatz an der Werther Straße ab. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell