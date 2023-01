Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ladegerät und Brille entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Auf der Recke;

Tatzeit: zwischen 05.01.2023, 19.00 Uhr, und 06.01.2023, 08.00 Uhr;

Aus einem geparkten Auto haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt mehrere Gegenstände gestohlen. Die Täter erbeuteten unter anderem eine Brille und ein Ladegerät für ein Notebook. Der Wagen hatte an der Straße Auf der Recke gestanden. Wie die Täter ins Innere gelangten, ist ungeklärt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell