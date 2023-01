Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Sachschaden durch Brandstiftung

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Mussumer Ringstraße;

Tatzeit: 06.01.23, 20.30 Uhr;

Gezündelt haben Unbekannte am Freitag in Bocholt-Mussum: Die Täter haben nach ersten Erkenntnissen gegen 20.30 Uhr mehrere Holzbalken in Brand gesteckt, die nahe der Einfriedung eines Grundstücks an der Mussumer Ringstraße lagen. Das Feuer beschädigte auch den Zaun. Ein Zeuge sah den Rauch und verständigte die Feuerwehr. Diese löschte die Flammen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell