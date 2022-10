Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr bis zum frühen Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, kam es in Viersen auf der Flämischen Allee zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die 43- und 63-jährigen Geschädigten fanden das Haus bei ihrer Rückkehr in durchwühltem Zustand vor. Offensichtlich gelangten die bislang unbekannten Täter durch eine Terrassentür, welche sie zuvor aufhebelten, in das Objekt, wo sie schließlich Schmuck und Bargeld entwendeten. Die Polizei konnte am Tatort Spuren sichern und nahm die Ermittlungen au. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen werden an die Polizei unter der Telefonnummer 02162/377-0 erbeten./Ren (1006)

