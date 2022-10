POL-VIE: Pedelec-Fahrer zum Glück nur leicht verletzt

Brüggen (ots) - Unbekannte versuchten zwischen 14.10.2022, 12:00 h und 21.10.2022, 13:00 h an einem Wohnhaus in Brüggen auf dem Meisenweg zum Glück vergeblich die Terrassentüre aufzuhebeln. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (1003) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Viersen Leitstelle Michael Köhler Telefon: 02162/377-1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191 Fax: 02162/377-1155 E-Mail: ...

