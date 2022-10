Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Küchenfenster aufgebrochen - Einbrecher gelangen in Einfamilienhaus

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Donnerstagabend zwischen 18:15 Uhr und 20:10 Uhr gelangten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf dem Blaumeisenweg in St. Tönis. Sie brachen ein Küchenfenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume. Welche Gegenstände die Täter stahlen ist bisher nicht bekannt.

Haben Sie in diesem engen Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht oder gar flüchtige Personen bemerkt, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /cb (1001)

