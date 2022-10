Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Balkontür aufgehebelt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Zwischen dem 17.10.2022, 12:00 Uhr, und dem 20.10.2022, 12:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Corneliusplatz in St. Tönis ein. Die Täter hebelten die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnbereiche. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Ob etwas erbeutet wurde ist derzeit unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Haben Sie verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht? Melden Sie sich unter der 02162/377-0. /cb (999)

