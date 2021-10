Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerer Sturz mit E-Scooter

Osnabrück (ots)

Gegen 02:30 Uhr meldeten Zeugen am Sonntagmorgen einen Schwerverletzten auf der Pagenstecherstraße. Beim Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich Zeugen und Ersthelfer um einen jungen Mann, der offensichtlich schwer mit einem E-Scooter gestürzt und zunächst nicht ansprechbar war. Rettungsdienst und Notarzt brachten den 23-jährigen Osnabrücker in ein Krankenhaus. Mehrere Augenzeugen gab übereinstimmend an, dass der Verletzte auf einem Mietroller den Gehweg der Pagenstecherstraße in stadtauswärtige Richtung befuhr, als er ohne Fremdeinwirkung schwer stürzte. Im Krankenhaus stellte die Polizei eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 2 Promille fest.

