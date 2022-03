POL-NOM: Pkw unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gefahren

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bundesstraße 241, an der A7-Anschlussstelle Northeim West, Samstag, 26.3.2022, 01.59 Uhr NORTHEIM (hei) - in der Nacht von Freitag auf Samstag stellte eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Northeim einen Pkw fest, der in Schlangenlinien auf der A 7 in Fahrtrichtung Nord unterwegs war. An der Anschlussstelle Northeim West fuhr der Pkw von der A 7 ab und konnte im Baustellenbereich der ...

mehr