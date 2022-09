Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Erneuter Einbruch in Handygeschäft +++

Oldenburg (ots)

Am Montag wurde bei der Oldenburger Polizei ein weiterer Einbruch in ein Geschäft eines Telekommunikationsdienstleiters angezeigt.

Betroffen war diesem Fall war eine Filiale an der Alexanderstraße. Unbekannte Täter hatten in der Zeit zwischen Samstagmittag (13 Uhr) und Montag gegen 7.30 Uhr eine Seitenscheibe am Gebäude eingeschlagen und konnten so in das Geschäft eindringen. Aus dem Shop entwendeten die Täter einen Kasseneinsatz mit Bargeld, mehrere Mobiltelefone und ein Tablet. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen genommen. (1137605)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell