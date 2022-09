Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche vom Wochenende +++

Oldenburg (ots)

Die Oldenburger Polizei registrierte am vergangenen Wochenende mehrere Einbrüche. In allen Fällen wurden Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

1.

Am frühen Samstagmorgen (Tatzeit zwischen 5 und 5.20 Uhr) warfen unbekannte Täter einen Kanaldeckel in die Glastür eines Handygeschäfts an der Achternstraße. Die Diebe konnten auf diese Weise ins Geschäft einsteigen und entwendeten dort Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. (1130988)

2.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hebelten Unbekannte in der Zeit zwischen 20.30 und 8 Uhr gewaltsam die Seitentür einer Eisdiele an der Sandkruger Straße auf. Die Täter konnten mit einer Küchenmaschine unerkannt flüchten. (1134523)

3.

In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag gegen Mittag machten sich unbekannte Diebe an der Donnerschweer Straße an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Die Täter entwendeten mutmaßlich den gesamten Inhalt an Bargeld und Zigaretten. (1135066)

4.

Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen Einbrecher ein Loch in ein Fenster auf der Rückseite eines Vereinsgebäudes an der Maastrichter Straße. Durch die Öffnung konnten die Täter das Fenster zunächst entriegeln und auf diese Weise das Gebäude betreten. Die Räume wurde nach Wertsachen durchsucht; die Täter flüchteten schließlich mit Bargeld in unbekannte Richtung. (1134901)

Zu allen genannten Taten suchen die Ermittler noch weitere Zeugen. Hinweise werden wie immer unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen.

