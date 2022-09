Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unfallflucht auf famila-Parkplatz+++

Oldenburg (ots)

+++Unfallflucht auf famila-Parkplatz Westerstede+++ Am Samstag, in der Zeit von 11:30Uhr-12:15Uhr, kommt es auf dem Parkplatz des famila zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 62jähriger Westersteder parkt im Bereich der Glas- und Altkleidercontainer seinen dunklen PKW Hyundai ordnungsgemäß in der dortigen Parkbuchten. Als er nach Erledigung der Einkäufe zurückkehrt, stellt er einen größeren Schaden an der vorderen Stoßstange rechts fest. Die hinzugerufene Polizei kann im Bereich der Anstoßstelle roten Farbübertrag des verursachenden Fahrzeugs feststellen. Aufgrund des Schadensbildes sind sich die aufnehmenden Beamten sicher, dass der Verursacher, welcher vermutlich einen deutlichen Seitenschaden aufweist, den Zusammenstoß bemerkt haben muss. Da zum Unfallzeitpunkt reger Betrieb auf dem Parkplatz herrschte, hofft die Polizei, dass der Unfall durch Zeugen beobachtet worden ist. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede zu melden.

