Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Öffentlichkeitsfahndung der Oldenburger Polizei (mit Phantomzeichnung) +++

Oldenburg (ots)

Nach dem es in der Alexanderstraße in Oldenburg zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen ist, hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem unbekannten Täter erlassen. Die Ermittler setzen bei der Veröffentlichung der Phantomzeichnung auf die Mithilfe von Zeugen.

Die Tat ereignete sich am 27. August 2022 gegen 2.45 Uhr in der Alexanderstraße in Oldenburg. Eine bislang unbekannte männliche Person stieß eine 21-Jährige von ihrem Fahrrad. Die 21-Jährige musste aufgrund des Sturzes mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine Pressemitteilung erfolgte bereits am 27. August 2022:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5306807

Der unbekannte Mann soll etwa 1,80m groß sein und eine korpulente Figur haben. Er soll unter anderem mit einem grauen Kapuzenpullover und weißen Schuhen bekleidet sein. Entgegen der ersten veröffentlichten Personenbeschreibung konnte das Alter nicht genau geschätzt werden, so dass der Tatverdächtige auch älter als 20-25 Jahre sein kann.

Ermittlungen zufolge soll der Unbekannte sich kurz vor der Tat mit einem männlichen Begleiter gestritten haben. Dieser wird gebeten, sich als wichtiger Zeuge bei der Polizei zu melden.

Die Polizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Tatverdächtigen bzw. kann Angaben zu dessen Identität machen? Hinweise nehmen die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (0198269)

