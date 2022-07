Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Wassereinbruch in Fischkutter

Oldenburg (ots)

Im Laufe des Vormittages des 24.07.2022 fiel auf dem am Anleger einer Emder Werft im neuen Binnenhafen festgemachten Fischkutter die Tauch- bzw. Lenzpumpe aus. Der alte Fischkutter machte entweder aufgrund undichter Planken oder des undichten Stevenrohrs Wasser. Dieses wurde permanent abgepumpt. Nach dem Ausfall der Pumpe lief der Innenraum des Kutters bis knapp unter das Hauptdeck voll Wasser. Dieses wurde dabei mit Dieselkraftstoff verunreinigt, gelang aber nicht zurück in den Hafen. Da der Kutter aus Holz gebaut ist, sank er nicht. Die mit einem Fahrzeug angerückte Feuerwehr Emden musste daher nicht eingreifen. Mit Unterstützung der Werftbetreiber pumpte der Eigentümer des Kutters das verunreinigte Wasser in Flüssigkeitscontainer.

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell