POL-W: W Schwerverletzte Fußgängerin - Unfall auf der Opphofer Straße

Wuppertal (ots) - Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Remscheid ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei im Rahmen einer Mordkommission. Ein 29-Jähriger geriet heute in den frühen Morgenstunden (01.07.2022, 01:50 Uhr) an einer Bushaltestelle an der Bismarckstraße mit einer mehrköpfigen Personengruppe in ...

