Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Anhänger mit Getränken aufgebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Parkstraße;

Tatzeit: zwischen 06.01.2023, 22.15 Uhr, und 07.01.2023, 07.00 Uhr;

Diebe haben in Borken Getränke in unbekannter Anzahl aus einem Kühlanhänger gestohlen. Dieser hatte auf einem Parkplatz vor einer Sporthalle an der Parkstraße gestanden, wo es in der Nacht zum Samstag zu der Tat kam. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten die Täter den verschlossenen Container aufgebrochen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell