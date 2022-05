Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Allein gegen Strommast

Niedertopfstedt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall einer alleinbeteiligten Person kam es am Freitag, den 06.05.2022 gegen 06:45 Uhr, in der Ortslage Niedertopfstedt. Der Fahrer eines Pkw Ford Fiesta befuhr am Ortseingang Niedertopfstedt eine Linkskurve, übersteuerte hier sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab wo ein Strommasten sein Fahrzeug zum Stillstand brachte. Der Fahrer bleibt unverletzt. Am Mast entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro, der Schaden am Pkw beträgt ca. 4000 Euro.

