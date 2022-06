POL-OH: Garagenbrand in Neuhof

Hünfeld (ots) - Am Freitag gegen 13 Uhr kam es in Hünfeld an der B27 bei der Anschlussstelle Süd zu einem Auffahrunfall. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt. Die 61jährige Frau aus Hünfeld befuhr mit ihrem VW Golf die Abfahrt der B27 aus Richtung Fulda kommend. Am Ende der Ausfahrt wollte sie nach rechts in Richtung Hünfeld abbiegen, musste allerdings verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte ein 53jähriger, ...

