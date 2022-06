Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Ronshausen-Machtlos. Am Donnerstag (23.06.), in der Zeit zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, wurde ein Hinweisschild der Gemeinde Ronshausen an der Einmündung K 57 - Ecke der Straße "Am Heiligen" durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand circa 250 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

