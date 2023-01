Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Einbrecher ergreift die Flucht

Borken (ots)

Tatort: Borken-Burlo, Oblatenstraße;

Tatzeit: 06.01.2023, 20.30 Uhr;

Gestört sah sich offensichtlich ein Einbrecher am Freitagabend in Borken-Burlo: Als die Bewohnerin eines Hauses an der Oblatenstraße gegen 20.30 Uhr Geräusche hörte und nach dem Rechten sah, flüchtete ein Mann. Dieser hatte nach ersten Erkenntnissen bereits ein Fenster aufgehebelt, um ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Zu dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: normale Statur, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einer dunklen Jacke. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell