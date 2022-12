Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Asbach (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich um 14:15 Uhr auf der Landesstraße 272 zwischen Flammersfeld und Asbach ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Geschädigte befuhr mit seinem Taxi die Landesstraße in Richtung Asbach. Unmittelbar vor der Ortslage Schöneberg kamen dem Geschädigten zwei PKW entgegen. Das hintere Fahrzeug fuhr nicht möglichst weit rechts. Es kam zu einer Berührung der jeweils linken Außenspiegel. Der / die Unfallverursacher/-in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Geschädigte wartete eine angemessene Zeit an der Unfallstelle und suchte im Anschluss die Polizei zur Unfallaufnahme auf. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell