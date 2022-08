Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich zwischen 14.30 Uhr und 15.10 Uhr in der Harteneckstraße in Beihingen auf dem Parkplatz eines Spielwarengeschäfts eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein-oder Ausparken die hintere linke Seite eines abgestellten Hyundai. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, zu melden.

