POL-PDNR: Unterschlagene Querflöte in der Buslinie 565

Linz am Rhein (ots) - Ein Fahrzeugführer verursachte am Abend des 14.12.2022 einen Verkehrsunfall in Linz. Er wollte von einem Parkplatz rückwärts ausparken. Dabei fuhr er zu weit zurück und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Verursacher entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle. Zeugen wurden durch den Knall auf die Situation aufmerksam und der Verursacher wurde schnell ermittelt. ...

