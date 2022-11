Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221116-2: BMW mit "Keyless Go" entwendet - Polizei sucht Zeugen

Elsdorf (ots)

In Elsdorf haben Unbekannte am Dienstag (15. November) in der Zeit von 1 Uhr bis 11 Uhr den BMW eines 32-Jährigen entwendet. Der Geschädigte parkte seinen weißen X4 in der Einfahrt seines Hauses an der Elsternstraße. Alarmierte Polizisten leiteten die Fahndung nach dem Auto und den Tatverdächtigen ein.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Verbleib des Fahrzeugs nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen befinden sich alle Schlüssel zum Fahrzeug im Besitz des 32-Jährigen. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass die Täter das Auto mit Keyless Access anderweitig öffneten und starteten. Haltern von Fahrzeugen mit sogenanntem Komfort-Schließsystem empfehlen die Experten der Polizei daher ihre Autoschlüssel nicht in der Nähe des dazugehörigen Wagens aufzubewahren. Mit speziellen Schlüsselboxen kann man die Übertragung der Funksignale der Autoschlüssel effektiv unterbinden, was einen hohen Schutz vor Manipulationen bietet. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell