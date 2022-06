Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Auf dem Parkplatz des A 71 Centers in Zella-Mehlis wurde am Montag in der Zeit von 12:50 bis 13:05 Uhr ein abgestellter Pkw beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Aus-bzw. Einparken den Schaden am Aixam (Automarke) in Höhe von 200 Euro verursacht haben. Hinweise richten Sie bitte an die Suhler Polizei (03681 369-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell